Mariano Di Vaio, la discesa sulla neve con il figlio su un gonfiabile: "Ero più spaventato di lui"

Mariano Di Vaio sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia sulla neve di Madonna di Campiglio. Il modello e blogger umbro, nato ad Assisi e sposato con la perugina Eleonora Brunacci, ha pubblicato in questi giorni diversi scatti e video su Instagram, dove è seguito 6 milioni di follower, in cui riporta alcuni momenti passati con la famiglia e, in particolare, il figlio Leon. Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio ha pubblicato un video - clicca qui per vederlo - dove si cimenta in una discesa sulla neve sopra un gonfiabile con il figlio, accompagnato dal messaggio "I was actually more scared than Lion #DvFamily #BraveLion #HappyMoments".



Leggi anche: Mariano Di Vaio l'uomo italiano più bello del mondo