Grande appuntamento di solidarietà a Foligno, in Umbria, con i barzellettieri di "La Sai l'Ultima?" (leggi qui l'esito della finale dell'ultima edizione). Domenica 5 gennaio, alle ore 21, infatti, l'auditorium San Domenico ospiterà l'evento di beneficenza "Quella sporca dozzina + 3 - Solidarietà per Norcia" organizzato dall'associazione Innamorati del centro, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra i comici protagonisti, ovviamente, il folignate Raoul Maiuli. Una serata con barzellette, musica, cabaret con 15 comici del programma di Canale 5 presentati da Galax. "L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza a favore della città di Norcia - spiega sul suo profilo facebook l'assessore folignate, Michela Giuliani - Un ringraziamento particolare a tutti i comici che si esibiranno gratuitamente, per divertire e allo stesso tempo aiutare le popolazioni colpite dal sisma".