Masterchef 9: colpi di scena e scambio di pasta sfoglia fino all'eliminazione di Maria Assunta

Colpi di scena a ripetizione nella puntata di Masterchef 9 di giovedì 2 gennaio, che dopo l'eliminazione di Alexandro (leggi la notizia) ha visto abbandonare la cucina del talent show di Sky Uno anche Maria Assunta.

La prima sorpresa l'hanno regalata gli autori che, per decretare i concorrenti meritevoli di salire in balconata e continuare la propria avventura nella gara fra i cuochi amatoriali d'Italia, hanno proposto la novità dello Skill Test: prove di abilità progressive sul tema - stavolta - del burro. Alla fine restano Maria Assunta e Giada, protagoniste di uno scambio di pasta sfoglia (Maria Assunta, che aveva messo il proprio nome sul panetto, prende quello di Giada, che non aveva contrassegnato il proprio) che per i giudici - al fianco dei quali c'è il maestro pasticcere Iginio Massari - vale a entrambe il duello per evitare l'eliminazione.

A vincere la sfida delle sfide è Giada e per Maria Assunta, eliminata, è già tempo di togliersi il grembiule di Masterchef 9.