Masterchef 9: eliminato Alexandro, Antonio vince la Mistery Box, Francesca l'Invention Test

Masterchef 9, il talent show di cucina di SkY Uno, è entrato nel vivo e ha fatto già la prima vittima. A lasciare la masterclass dopo il primo Invention Test è stato Alexandro, eliminato dopo l'assaggio da parte dei giudici di un piatto che avrebbe dovuto avere la torpedine come ingrediente principale.

lLa prima puntata del 2020 era iniziata con la Mistery Box, in cui i concorrenti hanno dovuto cucinare sulla base di prodotti indicati da persone della loro famiglia. Qui a primeggiare fra i 20 cuochi amatoriali in gara è stato Antonio, premiato per della pasta sfoglia ripiena su crema di basilico e limone. A lui è toccato scegliere per l'Invention Test quali ingredienti assegnare fra quelli portati dagli chef stellati Terry Giacomello (Midollo di tonno), Gianpaolo Raschi (Torpedine) e Daniele Usai (Ganbero gobbetto). Questa prova è stata vinta da Francesca. Eliminazione per Alexandro, dopo che nella triade dei peggiori erano finite anche Nunzia e Maria Assunta.