Roberto Bolle ringrazia i fan dopo il successo di "Danza con me": ecco cosa ha scritto

Dopo il 22% di share nella serata di Capodanno con il programma "Danza con me" (clicca qui per conoscere tutti gli ospiti della trasmissione), Roberto Bolle ha voluto ringraziare il pubblico e i suoi fan con un lungo messaggio su Instagram: "Sono davvero felice, commosso e immensamente grato per questo grande successo di Danza con Me. Quando abbiamo iniziato sembrava una sfida impossibile: riportare la danza ad un pubblico così vasto come quello della prima serata sulla Rete Ammiraglia. E invece questa sfida è diventata negli anni una certezza, un appuntamento per moltissimi e l’affetto e la partecipazione ovunque: sui giornali, sui social, per la strada è commovente". Poi l'etoile continua: "Sono felice in primis per la danza che ritrova il suo giusto ruolo e che si prende ciò che è suo: la capacità di parlare al cuore delle persone, al cuore di tutti. E poi sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito a dimostrare quanto questa arte meravigliosa possa raccontare il presente, l’oggi, sublimandolo e per questo non edulcorandolo, ma rendendolo universale. Insieme contemporaneo e fuori dal tempo, sempre vivo".



