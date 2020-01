Festival di Sanremo 2020, via alle scommesse su chi vincerà. Ecco le quote dei cantanti, i favoriti

Festival di Sanremo 2020. Manca l'annuncio ufficiale dei cantanti che saranno in gara sul palco dell'Ariston dal 4 all'8 febbraio. Amadeus li svelerà ufficialmente il 6 gennaio, ma ormai la lista è fatta, tanto che già chi scommette su chi vincerà l'edizione numero 70 della popolare kermesse canora. E ci sono già i favoriti.

I 22 concorrenti sono questi: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo & Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki.

Secondo i bookie, al momento, quote in bilico per la vittoria. In ogni caso Alberto Urso, Achille Lauro e Gabbani si giocano tutti a 6,00. Il trionfo di Giordana Angi e Anastasio vale 7,00. Poi Enrico Nigiotti (8,00), Marco Masini (8,00), Elodie (10,00), Raphael Gualazzi (15,00), I Pinguini T.n. (15,00), Levante (15,00), Piero Pelu (15,00), Diodato (20,00), Michele Zarrillo (20,00), Le Vibrazioni (25,00), Riki (25,00), Irene Grandi (25,00), E. Lamborghini (30,00), Paolo Jannacci (30,00), Junior Cally (30,00), Rancore (30,00), Morgan E Bugo (30,00), rivela il sito agimeg.it.