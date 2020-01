Torna "Cuochi d'Italia" ma senza Alessandro Borghese: ecco chi condurrà la nuova stagione

Nuova stagione e nuova formula per la trasmissione di Tv8 "Cuochi d'Italia". L'edizione 2020 del programma torna sull'ottavo canale a partire da lunedì 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 nella nuova versione "Il campionato del mondo". A condurre la trasmissione, tuttavia, non sarà più il noto chef Alessandro Borghese, bensì Bruno Barbieri; confermatissima, invece, la giuria composta dagli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Se fino ad oggi la sfida tra i cuochi è stata quella tra ricette tipiche delle regioni italiane, il programma varca i confini nazionali per scoprire i migliori piatti e sapori di tutto il mondo.

I protagonisti della nuova edizione sono 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno lavorano in Italia in ristoranti che propongono i piatti originari della loro cultura gastronomica.



