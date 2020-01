Barbara D'Urso senza trucco su Instagram, i fan: "Stai meglio così"

Barbara D'Urso sta trascorrendo ancora qualche giorno di vacanza in Egitto, ma non rinuncia mai a postare qualche foto sul suo profilo Instagram per aggiornare i suoi 2,4 milioni di follower. Giovedì 2 gennaio ha pubblicato una foto all'ora di pranzo, visibilmente struccata e senza alcun filtro, con il messaggio: "Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!!! #staytuned #siva #maifermarsi #holiday #newyear #colcuore❤️".

Tantissimi i fan che hanno commentato, tutti accomunati dallo stesso refrain: la D'Urso sta meglio senza trucco e filtri.



