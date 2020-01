Cinema, aperte le scommesse sui vincitori dei Golden Globe: ecco i film in gara e i favoriti

Aperte le scommesse sui vincitori dei Golden Globe del cinema. Manca poco alla cerimonia di premiazione della 77esima edizione , in programma domenica 5 gennaio a Beverly Hills. I bookmaker hanno già stilato la lista dei favoriti per le statuette. Stanleybet "C’era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino a 1,33 come miglior commedia; per il miglior film drammatico il favorito e "The Irishman" di Martin Scorsese, pagato a 1,50. In corsa anche "Storia di un matrimonio" a 3,50. Come miglior regista in pole sempre Scorsese, pagato a quota 2. mentre il coreano Bong Joon Ho, autore di "Parasite", è vicinissimo a 2,25. Tra gli attori drammatici, si scommette su "Joker", Joaquin Phoenix a 1,25 e sulla Judy Garland interpretata da Renee Zellweger (a 1,37) in "Judy" (guarda il video). Tra le commedie se la battono Leonardo Di Caprio con "C’era una volta a Hollywood" ed Eddie Murphy con "Dolemite è il mio nome",, entrambi pagati a 2. Tra le attrici spicca Awkwafina ("The Farewell - Una bugia buona") a 1,22. Tra le serie tv si punta su quelle drammatiche con "The Crown" a 1,65.