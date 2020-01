Musica, esce il nuovo singolo inedito di Claudio Baglioni "Gli anni più belli"

Uscirà domani venerdì 3 gennaio, in radio e in digitale "Gli anni più belli", il nuovo singolo inedito di Claudio Baglioni. "Gli anni più belli" dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020. Il nuovo singolo del cantante romano è anche una delle 12 tracce che comporranno il nuovo album di inediti di Baglioni, in uscita nella primavera 2020. Dodici come le serate di "Dodici note": 12 concerti a giugno 2020 alle Terme di Caracalla di Roma, in cui tutti i classici di Claudio Baglioni verranno presentati per la prima volta in un'inedita e raffinata dimensione classica: grande voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro.



