Il 2020 di Vasco Rossi: date, luoghi dei concerti e come acquistare i biglietti

Cinque date da non perdere per un giugno indimenticabile, grazie a Vasco Rossi. Il rocker di Zocca torna nel 2020 in cinque eventi da non perdere. Già fissate le date dei concerti: si comincia a Firenze per Firenze Rocks alla Visarno Arena il 10 giugno e, a seguire, a Milano per I-Days al Milano innovation district dell'area Expo il 15 giugno, a Roma per il Roma Rock Festival al Circo Massimo il 19 e 20 giugno, a Imola all'autodromo di Imola il 26 giugno.

Per quanto riguarda i biglietti, sono in vendita per gli iscritti al Fanclub “Il Blasco” dalle 12 lunedì 18 novembre solo su Vivaticket.it, per i titolari di carte Intesa Sanpaolo, in relazione alle sole date di Firenze Rocks e I-Days, dalle 10 di martedì 19 novembre sul sito ticketone.it/intesasanpaolo

Per tutti, a partire dalle 11 del 21 novembre, c'è la possibilità di acquistare i preziosi taglianisulle piattaforme Vivaticket.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati