Grande successo per "Qua la zampa!", il film che diverte e commuove. Gerry Scotti promosso come doppiatore

Grandi ascolti nella prima serata di Capodanno per il film "Qua la zampa!", trasmesso su Canale 5. Dopo il film "Io & Marley", trasmesso nel pomeriggio, un'altra produzione dedicata al rapporto tra uomini e animali che ha suscitato grande empatia e commozione tra gli spettatori. Sono stati migliaia, infatti, gli hashtag su Twitter, durante la proiezione, in cui il pubblico ha manifestato i propri sentimenti per i cani, commentando le scene del film, le sue frasi, la varie "vite" del cane protagonista, accompagnate dall'introspezione e dal doppiaggio di Gerry Scotti, la cui voce calda e "familiare" è stata molto apprezzata. Migliaia anche le condivisioni delle ultime battute del film: "Allora, in tutte le mie vite di cane ecco cosa avevo imparato: devi divertirti, ovviamente, ogni volta che puoi trova qualcuno da salvare e salvalo! Lecca quelli che ami! Non essere triste per quello che è successo o arrabbiato per quello che poteva succedere! L'importante è che tu ci sia! Qua la zampa!".



