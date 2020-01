Festival di Sanremo, presentati i 22 big in gara. Ora tocca alle canzoni: ecco quando saranno svelate

Svelati i 22 big della musica in gara al Festival di Sanremo che si terrà a febbraio (leggi qui), ora l'attesa è tutta per le canzoni con cui i protagonisti si sfideranno alla competizione dedicata alla musica italiana. I titoli saranno rivelati dagli artisti il 6 gennaio nello show di Rai 1 legato alla Lotteria Italia, i Soliti Ignoti, e condotto dallo stesso direttore artistico del Festival. Intanto la Rai ha reso noto che mercoledì 8 gennaio, dalle 9 alle 14, avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al Festival, in programma dal 4 all’8 febbraio. I prezzi sono invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti sono prenotabili solo online sul sito sanremo2020.aristonsanremo.com, al prezzo di 672 euro per la galleria per le 5 serate, 1.290 euro per la platea. Un biglietto per una sola serata costa invece 180 (platea) o 100 euro (galleria), tranne per la serata finale, per la quale i prezzi salgono rispettivamente a 660 e 320. I biglietti sono nominativi, non cedibili.