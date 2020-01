Federica Panicucci, polemiche sui social: "Look da Barbie e conduzione stile Milly Carlucci"

Oltre 3 milioni di telespettatori per il "Capodanno in musica" di Canale 5, condotto a Bari da Federica Panicucci. La bella presentatrice è apparsa in forma smagliante, ma non sono mancate le polemiche sui social network. Molti, infatti, hanno evidenziato il look "da Barbie" della conduttrice di Cecina (come dimostrato anche dalla foto che riportiamo, presa dal suo profilo Instagram), accentuato e ripetuto nei tre cambi d'ambito che si sono susseguiti nel corso della serata. Complice anche il biondo dei capelli e la pettinatura. Ma c'è anche chi ha sottolineato uno stile di conduzione molto simile a quello di Milly Carlucci, con gesti ampi e plateali delle braccia, il parlato molto veloce e una presenza molto forte sul palcoscenico.



