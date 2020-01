Il 2020 si apre con "Danza con me" di Roberto Bolle: ecco tutti gli ospiti della serata di Rai 1

Come negli ultimi due anni, anche nella serata dell'1 gennaio 2020 torna su Rai 1 "Danza con me", il grande show della danza di Roberto Bolle (guarda l'intervista in anteprima). Anche quest'anno si punta sull'arte e sull'eccellenza italiana, con una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno "stile Bolle". Un cast straordinario con ospiti provenienti non solo dal mondo della danza mondiale, ma anche dal mondo del cinema, del teatro e della musica. Le fila del racconto sono tenute dalla coppia formata da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari: con Bolle sul palco ci saranno Andrea Bocelli e Stefano Bollani. Non solo: ci sarà anche Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala di Milano, poi ancora Roberto Benigni e Matteo Garrone, Virginia Raffaele e il duo Luca e Paolo. Per la prima volta, invece, portano il loro contributo al programma Alberto Angela e, con un omaggio indimenticabile all’umanità di Charlie Chaplin, Luca Zingaretti. La musica è rappresentata anche da artisti come Nina Zilli e Marracash che, insieme con Cosmo, farà danzare non solo Bolle, ma i giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala.