Foto Wanda Nara, lato B da fuochi d'artificio per chiudere il 2019 ancora da protagonista. Le foto

Wanda Nara sfoggia un lato B da urlo per l'ultimo giorno del 2019. Anzi, un lato b da fuochi d'artificio per chiudere ancora una volta da protagonista un anno che l'ha vista sempre al centro dell'attenzione.

La modella, showgirl e manager del calciatore Mauro Icardi (ex Inter, ora Paris Saint Germain) pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto in cui indossa un audace costume da bagno. Dalle spiagge delle Maldive, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia, Wanda Nara sentenzia: "Nunca te duermas al sol", non preoccuparti del sole.

In soli 15 minuti la foto ha ottenuto 25mila like.

