Capodanno 2020 in televisione, i programmi di Rai e Mediaset: cosa guardare. I cast

Capodanno 2020 in televisioni. Rai e Mediaset prevedono una programmazione importante per il 31 dicembre. Cominciamo da Canale 5.

Per approfondire leggi anche: Capodanno in piazza a Siena

Federica Panicucci è la regina di "Capodanno in Musica". Un appuntamento tradizionale che vedrà da Bari, l'esibizione di artisti di richiamo.

Il cast è formato da Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Sul palco saliranno anche i ragazzi della scuola di Amici 19.

Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.

Rai 1 e il 31 dicembre 2019 con la diretta de L’Anno che verrà. Il concerto di fine anno sarà presentato da Amadeus e per piazza e pubblico in tv sarà quello di Potenza in Basilicata in piazza. Grandi nomi nel cast: Al Albano e Romina, Riccardo Fogli, Orietta Berti. Elettra Lamborghini, Alberto Urso, Benji e Fede e The Kolors.

Amadeus ha voluto anche gli 8 artisti di Sanremo Giovani, la gara che ha visto trionfare gli Eugenio in Via di Gioia, Fasma, Leo Gassman, Marco Sentieri e Fadi.

Ci sarà da divertirsi fra piazza e tv.