Cos'è successo a Paolo Bonolis? "Pronti a partire", ma l'espressione del volto dice ben altro

La partenza per le vacanze dovrebbe essere un momento di gioia e spensieratezza, ma così non sembra per Paolo Bonolis. La fotografia che il popolare conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram non rispecchia proprio in pieno l'euforia che dovrebbe accompagnare il messaggio postato: "Pronti a partire Ci vediamo dal 6 Gennaio su Canale 5 con Avanti un altro!

aua2k20". Pessima scelta della foto o c'è dell'altro? Di sicuro non è la foto più riuscita di sempre: il conduttore televisivo indossa una cuffia con pon pon ed è alle prese con sci e racchette, in una tuta "total blu", che ricorda un po' i puffi.



