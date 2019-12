Diletta Leotta, tonica e sexy: la foto mattutina con i guantoni da boxe sullo sfondo

Mattinata di allenamento quella di sabato 28 dicembre per la conduttrice televisiva Diletta Leotta. Intorno alle 11.30 la giornalista più amata dagli italiani ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in un'aderente tenuta sportiva che lascia ben poco all'immaginazione, con un guantone da boxe sullo sfondo. Un breve commento ha accompagnato lo scatto sexy: "Mens sana in corpore sano". E tutto si può dire tranne che la Leotta non sia in forma smagliante tanto da conquistare migliaia di nuovi fan ad ogni suo scatto sui social network.



