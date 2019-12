La vita è bella: in Toscana, Umbria e Lazio le location del film di Benigni

Il film La vita è bella continua a farci commuovere. Il film diretto e interpretato da Roberto Benigni, uscito nelle sale nel 1997, vincitore di tre premi Oscar (miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora) anche in queste ore sta andando in onda sulle reti Mediaset.

La storia: durante la dittatura fascista, Guido Orefice, giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana, conosce una maestra elementare, Dora, e con lei costruisce una famiglia. L'aggravarsi delle Leggi Razziali e i rastrellamenti nazisti portano l'uomo ad essere deportato in campo di concentramento con il figlioletto Giosuè (interpretato da Giorgio Cantarini, originario di Orvieto). Per proteggere il piccolo dagli orrori dello sterminio, Guido costruisce in maniera eroica un elaborato mondo di vertiginose fantasie.

La pellicola è ambienta principalmente in Toscana.Tra le location ci sono Villa Masini a Montevarchi, Piazza Grande e molte vie del centro storico di Arezzo, il Teatro Signorelli a Cortona. Ma alcune scene sono girate anche in Umbria (a Papigno in provincia di Terni è stato ricostruito il campo di concentramento in un plesso industriale dismesso) e nel Lazio, a Ronciglione in provincia di Viterbo, con le sequenze della partenza del treno.