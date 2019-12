Masterchef 9, per qualche concorrente la pasta fresca all'uovo diventa un incubo

La pasta fresca all'uovo pare un'esecuzione facile per chi, da aspirante cuoco, punta a essere protagonista a Masterchef 9. Invece non è così, almeno a giudicare da qualche "creazione" che lascia allibiti i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il primo caso di pasta fresca "a modo mio" è quello di Gioacchino, mentre non mancano casi di esecuzione perfetta, o comunque in grado di rispettare i canoni fondamentali della cucina.

Per approfondire leggi anche: Eliminata Elisa, la concorrente "salvata" da chef Cannavacciuolo

Succede così che per qualcuno la prova della pasta fresca si trasforma in autentico calvario, con eliminazioni ed evidenti ricadute sul giudizio finale che condurrà alla composizione della squadra dei magnifici 20 destinati a contendersi la vittoria finale nel talent show di Sky Uno.