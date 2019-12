Masterchef 9, ecco i 20 cuochi amatoriali che accedono alla fase finale del talent show di Sky Uno

Emozioni a ciclo continuo nella puntata di Masterchef 9 che decreta l'epilogo della fase di selezione del talent show di Sky Uno. Al termine di un ulteriore prova, in cui tutti i 30 selezionati al primo turno sono ripartiti da zero, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (GUARDA IL VIDEO) hanno scelto i 20 cuochi amatoriali che parteciperanno alla masterclass finale per l'assegnazione del titolo, dei 100 mila euro e dell'opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette.

La sfida delle sfide si gioca sulla pasta fresca, al termine della quale - con la novità di due interruzioni da parte dei giudici nell'arco dell'ora di tempo a disposizione - conquistano il desideratissimo grembiule con il proprio nome ricamato. Il primo a poter festeggiare è Andrea De Giorgi, seguito da Annamaria, smaniosa di vedere come se la sarebbero cavata marito e figli se fosse approdata a Masterchef 9 (GUARDA IL VIDEO), Marisa, Milenys, Antonio, Davide, Maria Assunta e Nicolò. Per gli altri c'è ancora da sudare: dovranno guadagnarsi il grembiule con il nome attraverso un'altra prova, cioè la preparazione del condimento per la pasta preparata poco prima.

Assaggi ad alta tensione, che promuovono Giada "Precisetti", Nunzia, Luciano (che 5 anni fa venne eliminato), a seguire sorridono Domenico, Francesca e Maria Teresa; poi tocca al doganalista Vincenzo, ad Alexandro e Gianna, il cui passaggio alla masterclass coincide con l'eliminazione di Andrea (sul quale aveva puntato Bruno Barbieri). Festeggiano anche Rossella e Fabio. Finale col fiato sospeso per il duello fra Giulia e Simona: passa Giulia, per la quale aveva speso la propria firma sul grembiule chef Locatelli.