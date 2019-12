All together now, la trasformazione di Mietta: da Trottolino Amoroso al look sexy super aggressivo

Si chiama Daniela Miglietta, ma tutti la conoscono con il suo nome d'arte: Mietta. La cantante tarantina, 50 anni (compiuti il 12 novembre), nella puntata di giovedì 26 dicembre di All together now (il game show musicale di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker) si è presentata sul palco con un look completamente diverso rispetto a quelli a cui ci aveva abituato ai tempi di Vattene Amore. Abito nero, lucido, super sexy in simil latex, seno in bella vista e minigonna, stivali sopra il ginocchio e "collarino". Si è letteralmente scatenata nell'esibizione, ovviamente fuori gara, e ha raccolto l'applauso del Muro e i complimenti della padrona di casa Michelle.