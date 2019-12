Masterchef 9, Giulia e Marisa passano il turno con la pasta al pomodoro

Le prove di riparazione della nona edizione di Masterchef inizia subito a suon di sorprese per i cuochi amatoriali. La tensione è alta nella cucina del talent show in onda su Sky Uno, dove i concorrenti che non hanno conquistato il grembiule bianco al primo assalto devono dimostrare la propria abilità ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il primo trio, composto da Francesco, Michela e Daniele, viene eliminato: nessuno riesce a superare la prova della frittura. Molto meglio per il secondo blocco di concorrenti, chiamati a cimentarsi con la pasta al pomodoro: accedono alla masterclass finale sia Marisa che Giulia, sulla quale aveva puntato Giorgio Locatelli consegnandole il grembiule grigio con la propria firma. Niente da fare per Tommaso.