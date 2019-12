Alessia Marcuzzi, lato B da urlo. Foto super sexy direttamente dalla piscina di Dubai

Gli anni passano ma il fisico di Alessia Marcuzzi sembra non conoscere età. Ormai avviata verso i 48 anni (li compirà il prossimo 11 novembre), la conduttrice televisiva ed ex modella continua a sfoggiare una forma da urlo e lei non ci pensa due volte a metterlo in vetrina, in particolare quel Lato B unanimemente considerato da applausi. L'ultimo scatto mozzafiato è quello postato da Alessia sul suo seguitissimo profilo Instagram (4,6 milioni di follower). La foto, come scrive la stessa showgirl, è stata scattata dalla figlia Mia, nata nel 2011 dalla sua relazione con Francesco Facchinetti.

In vacanza a Dubai con i figli, Marcuzzi sta entrando in piscina e la bimba non esita a "rubare" uno scatto di schiena della bella mamma. Costume particolarmente sexy e curve bene in mostra, anche se i fan - che sommergono l'immagine di like - si lamentano scherzando: a loro avviso la fotografia poteva essere centrata meglio.