Giorgia Palmas accetta proposta di Filippo Magnini

L'anticipazione su Instagram, la conferma su twitter. La showgirl Giorgia Palmas riceve e accetta la proposta di matrimonio da parte del campione di nuoto Filippo Magnini e ha detto sì.

Su Instagram la ex velina di "Striscia la notizia" ha postato una foto in braccio al suo nuovo fidanzato, al quale è legata da oltre un anno, con un commento inequivocabile: "Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire Filippo, sono la persona più felice del mondo". Che alla base di tutto ci siano i fiori d'arancio lo lascia intendere Filippo, in passato fidanzato con la fuoriclasse del nuoto Federica Pellegrini, con che sul proprio profilo Twitter annuncia: "Ha detto sì".