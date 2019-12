Tutto pronto per la seconda puntata della nona edizione di Masterchef, in onda giovedì 26 dicembre alle 21,15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv, disponibile on demand e in mobilità su Sky Go. Dopo le prime selezioni e le promozioni con i tre sì dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, stavolta si tratterà di completare il gruppo destinato ad affrontare il lungo cammino della masterclass di cucina che decreterà il migliori cuoco amatoriale d'Italia.

I concorrenti ancora in bilico, in gara nelle due puntate di ulteriore selezione del talent show, dovranno affrontare prove di abilità in autentici duello. I protagonisti non mancheranno, mentre c'è già chi - forte dei tre sì dei giudici - è approdato alla masterclass con il prezioso grembiule bianco. Fra loro Milenis, cubana che vive da 20 anni a Camerino, fuoriclasse in fatto di tortellini; Nicolò, da Montepulciano, che ha stregato i giudici con un piccione da applausi; Giada, milanese, soprannominata "signorina Precisetti" specialista nel filetto di agnello; Annamaria Maggi, da Lecce, che appena conquistato il grembiule bianco ha salutato figli e marito in maniera a dir poco orinale; il giovane Andrea, che da Lecce si è trasferito a Milano per ripercorrere le orme del padre; Luciano, che arriva da Palermo e che, a cinque anni dalla prima eliminazione, è tornato alle selezioni di Masterchef sbancano con una sublime preparazione con il pesce spatola; Maria Assunta, l'insegnante di sostegno con 4 lauree.

Fra color che son sospesi - concorrenti che dopo aver ricevuto il grembiule grigio dovranno conquistare quello bianco con una sorta di "esame di riparazione" a base di prove tecniche - prima di tutto i tre "salvati" personalmente dai giudici, con tanto di firme apposte sui grembiuli: Andrea da Parma (Bruno Barbieri), Giulia di Treviso (Giorgio Locatelli) e la campionessa di sci Elisa, che ha proposto un piatto di Antonino Cannavacciuolo, convinto che possa far bene e quindi suo "sponsor". Insieme a loro, fra gli altri, il chirurgo in pensione Claudio, il cavatore di tartufi Alessandro, lo studente di matematica Vincenzo, la manager pugliese trapiantata a Milano, Maria Teresa, il dipendente delle Dogane 60enne Enzo e il designer veneto Paolo.