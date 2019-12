Belen Rodriguez, Natale sul golfo: ecco dove ha trascorso il 25 dicembre la showgirl argentina

Natale al "caldo" per Belen Rodriguez, che ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto con alle spalle in Vesuvio e il golfo di Napoli. La showgirl argentina ha pubblicato uno scatto decisamente sobrio in occasione del 25 dicembre, con un calice in mano e una vista mozzafiato alle sue spalle. Dietro di lei la città e nessun altro protagonista: nè il figlio, che è comparso spesso negli ultimi scatti sui social network, nè il compagno, Stefano De Martino. Ad accompagnare la fotografia solo la parola "Navidad", ossia Natale, senza alcun altro commento o indicazioni sulla sua compagnia. Ma il panorama del golfo di Napoli è inconfondibile.



