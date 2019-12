Festival di Sanremo 2020, "cifre alte per i biglietti", è polemica: ecco quanto costano

Festival di Sanremo 2020, siamo già in clima con i biglietti che a giorni saranno messi in vendita. In Rete è scoppiata la polemica sul loro costo per assistere dal vivo al Teatro Ariston. Cifre ritenute non proprio popolari. I tagliandi saranno in vendita dall'8 al 14 gennaio.

I prezzi sono stati fissati attraverso un accordo col Comune di Sanremo. Assistere a tutte le serate in galleria costerà 672 euro mentre per la platea il costo raddoppia a 1290 euro. A dire la verità il prezzo è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, ma sui social i commenti sono critici.

I biglietti singoli, che potrebbero essere più economici, intorno ai 100 euro in galleria per assistere alle prime 4 serate, 180 per la platea, diventeranno presto introvabili. Finale: i prezzi per assistervi arriveranno fino a 320 euro per la galleria e 660 per la platea.

La kermesse quest'anno si terrà dal 4 all'8 febbraio e sarà condotta da Amadeus che ne è anche il direttore artistico. L'acquisto per i biglietti di Sanremo 2020 potrà avvenire, stando a quanto comunicato ufficialmente, l'8 gennaio – due giorni dopo l'annuncio dei Big durante I soliti ignoti – dalle ore 9 alle ore 14 e per adesso sarà ad appannaggio solo degli abbonamenti.