Perché Pippo Baudo continua a essere sulla cresta dell'onda a 83 anni? Perché sa essere al passo con i tempi, sempre attuale come ha dimostrato nel rivelare la sua playlist in fatto di canzoni e cantanti preferiti nel corso di "Vieni da me" con Caterina Balivo su Rai 1. Dopo aver fatto una debita premessa, confermando che in larga parte le canzoni in voga oggi sono un po' come il latte, "che ha la scadenza, nel senso che dopo qualche mese nessuno ricorda più motivi di momentaneo successo", Pippo ha snocciolato la sua hit parade: primo posto per Jovanotti con "A te", secondo per Mahmood con "Soldi" e terza piazza per Fabio Rovazzi con "Andiamo a comandare".