Videomessaggio del figlioccio a "Vieni da me": Pippo Baudo si commuove e piange

La partecipazione di Pippo Baudo alla puntata prenatalizia di "Vieni da me" con Caterina Balivo su Rai 1 si conclude con qualche lacrima che solca il viso dell'83enne presentatore televisivo, che si commuove e piange. Accade quando la Balivo gli fa la sorpresa di un videomessaggio di Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, che Pippo considera un figlioccio. "Ho con lui un rapporto stupendo - racconta Pippo - iniziato negli anni in cui sono stato legato a sua mamma Alida Chelli. E' un ragazzo fantastico e ricco di iniziativa, una persona speciale". Pippo si è commosso nell'ascoltare le parole e i ricordi di Simone: "Indimenticabile quella volta che a Lampedusa hai giocato a calcio per me: avevi la seconda maglia del Liverpool che proprio tu mi avevi regalato, pur di farmi felice giocasti con dei miei pantaloncini striminziti che ti arrivavano sì e no all'inguine. Ho grandi ricordi insieme a te: mi hai fatto comoscere personaggi come Carlo Verdone ed è con te che a Taormina sono stato al mio primo concerto"