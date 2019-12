Pippo Baudo a "Vieni da me" con Caterina Balivo: "A un provino scartai Fiorello"

Pippo Baudo, ospite a "Vieni da me", apre i cassetti dei ricordi insieme a Caterina Balivo e non mancano le sorprese, a cominciare da un retroscena dalla propria carriera che l'83enne mattatore della televisione non esita a rivelare. Quando Caterina gli chiede qual è l'errore che ricorda con maggior rimpianto, Baudo rivela: "Ammetto che ho sbagliato con Fiorello. Al termine di un provino decisi che non era il caso di prenderlo. E' che di solito i comici propongono pezzi da una decina di minuti e lui restò sul palco per 40. Gli chiesi se non fosse stato il caso di accorciare, nel caso in cui l'avessi preso e lui rispose che quella era la sua performance. Una sorta di prendere o lasciare. E dissi di no". "Devo dire - continua Baudo - che Fiorello si è preso però una bella rivincita. Ogni spettacolo che fa è un successo".