Achille Lauro sul palco, Boss Doms si lancia sul pubblico che si scansa invece di prenderlo al volo - Video

Achille Lauro a Viterbo per il "1969 dj set". Con lui l'inseparabile Boss Doms, produttore e collaboratore (i due hanno fatto spesso discutere).

Per approfondire leggi anche: Achille Lauro canta con Gigi D'Alessio, poi il bacio con il chitarrista su Rai1

Proprio Boss Doms si è lanciato, letteralmente tuffato sulla folla, come se si trovasse a un concerto rock. Un tentativo di stage diving non molto riuscito come dimostrano le immagini che proponiamo, col pubblico che si è scansato invece di prenderlo al volo. "Se ti prendono sempre non è punk”, ha detto Boss Doms al termine del concerto.

(Video Instagram)