Alessandra Amoroso lascia la musica per il meteo? Ecco cosa succede alla cantante

Alessandra Amoroso lascia la musica per condurre il meteo in tv? No, è solo un video pubblicato sul profilo Instagram della nota cantante per anticipare il concerto di lunedì 23 dicembre con cui Italia 1 omaggerà i suoi dieci anni di carriera. Già alle 18.15, tuttavia, la cantante presenterà in anteprima assoluta il videoclip realizzato ad hoc del suo primo singolo "Immobile", brano che nel 2008 l’aveva portata al grande successo e al primo posto nella Top Singoli. E in serata, come detto, lo speciale "10 anni di Alessandra Amoroso-10, io, noi", il concerto del Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, dove Alessandra si racconta. Ma intanto su Instagram i fan sono avvisati: perturbazioni su tutta la penisola se non si guarda Italia 1.