Wanda Nara litiga con il suo prosperoso seno a Tiki Taka. Scollatura da urlo. I fan: "Si vede tutto". Le foto

E' stata una puntata impegnativa per Wanda Nara, moglie del giocatore Mauro Icardi (ex Inter, ora Paris Saint Germain), quella di Tiki Taka del 22 dicembre.

L'opioninista, showgirl e conduttrice televisiva (cha parteciperà da commentatrice anche al Grande Fratello Vip) infatti, ha dovuto fare i conti con il suo prosperoso seno che l'abito rosso che indossava faticava a contenere. Più di una volta è stata sorpresa dalle telecamere mentre si aggiustava la scollatura proprio per i capricci del suo seno.

L'argentina ovviamente non ha perso l'occasione per regalare ai numerosi fan un paio di scatti dal suo seguitissimo profilo Instagram, quasi 6 milioni di follower. Solita pioggia di like, ma anche di battute. In molti le scrivono che sembra "Mamma Noel", visto che l'abito è rosso come quello di Babbo Natale. Ma c'è anche chi commenta più ironicamente, come Vittorio che addirittura chiede di essere allattato o Fabiotto: "Mamma Wanda, se vede tutto".