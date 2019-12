Chiara Ferragni a Madonna di Campiglio, anche sugli sci mise impeccabile. Il vero spettacolo? Le Alpi

E' l'ora della neve e dello sci per Chiara Ferragni che sta trascorrendo qualche giorno a Madonna di Campiglio con il marito Fedez e il piccolo Leone Lucia. L'imprenditrice, blogger, designer e influencer infatti ha postato sul suo profilo Instagram (quasi 18 milioni di follower) una foto direttamente dalle piste.

Giacca gialla; pantaloni, casco e guanti neri; occhialoni a specchio e trucco impeccabile, come sempre. Alle spalle di Chiara un fantastico panorama, con le Alpi innevate. "Today at the mountains", si limita a scrivere Ferragni che in un'ora colleziona quasi 200 mila euro, come del resto le succede tutte praticamente tutte le volte che pubblica una foto.