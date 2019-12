Ma che splendida Monica Bellucci! Capelli cortissimi, look aggressivo, sguardo ammaliante, bocca sensuale. E' una Monica in gran forma quella che dal suo profilo Instagram @monicabellucciofficiel (quasi 3 milioni di follower) lancia un messaggio chiarissimo ai suoi fan: godetevi le vostre vacanze!

Guarda anche La 55enne che fa impazzire il mondo. Tutte le foto

L'attrice e modella 55enne di Città di Castello approfitta per ringraziare quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'immagine. La fotografia è di Patrice Van Malder, professionista parigino che lavora soprattutto nel campo della moda; il lavoro grafico è a cura di Kristina Wiessner; dell'acconciatura si è occupato John Nollet mentre il make up è di Letizia Carnevale; Farouk Chekoufi stylist, mentre image agent Karin Models Agency. Insomma un vero e proprio esercito di super professionisti per una bella foto in cui la parte più complessa, ovviamente, la recita la bella Monica.