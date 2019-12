Tu si que vales, settimana da star per Enrica Musto tra interviste, foto e retroscena

Enrica Musto ha conquistato tutti con la sua voce (guarda il video della sua esibizione), vincendo l'edizione 2019 di Tu si que vales. Esattamente una settimana fa la giovane di Montemiletto ha vinto il talent show di Canale 5, coronando il suo primo piccolo, grande sogno. "Ho vinto e non ci credo nemmeno io", ha dichiarato a caldo (guarda l'intervista) e la sua vita è iniziata a cambiare. Televisioni e giornali di tutta Italia hanno iniziato a interessarsi a lei, con interviste ricerche di pettegolezzi e gossip sulla sua vita privata. Lei, in questi giorni, non ha avuto molto tempo per postare contenuti sul suo profilo facebook e Instagram, ma si è limitata a condividere qualche scatto e articoli fatti dai media locali irpini e del sud Italia. La giovane cantante, come anticipato da Teo Mammuccari - uno dei giudici della trasmissione insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi - avrà di certo un futuro luminoso, considerate sia le sue doti canore che la sua bellezza.





