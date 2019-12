Eva Padlock, che fisico! Lo scatto in lingerie su Instagram fa impazzire i fan

Eva Padlock fa impazzire i fan su Instagram dopo l'ultimo scatto super sexy in lingerie. La bellissima modella spagnola, con un passato da "ombrellina" del MotoGp (leggi qui), è testimonial di FashionNova, una linea che fa biancheria intima per sole donne. Eva Padlock ha già raggiunto 1,3 milioni di fan a furia di scatti hot che lasciano ben poco all'immaginazione. E ad ogni foto i like si sprecano e, nonostante tutto, non solo solo i maschietti a seguirla con assiduità. Ora, dopo essere diventata ormai una star dei social network, la modella aspira al grande salto nel mondo dello spettacolo e della televisione.