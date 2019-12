Belen Rodriguez, sexy provocazione in reggiseno e mutandine: "Vi piace questo taglio di capelli?". La foto

Belen Rodriguez non finisce mai di stupire. Il tempo di fare il pieno di like e di scatenare il gossip per la sua presunta gravidanza ed ecco che posta un'altra foto super sexy sul suo profilo Instagram. E si diverte anche a scherzare. Lo scatto che pubblica è in biancheria intima, mutandine e reggiseno Jadea, la maison di cui è testimonial. Ma è soprattutto la frase che accompagna l'immagine a far sorridere. La showgirl scrive: "Vi piace questo taglio di capelli?".

Guarda l'intervista Belen: "So baciare benissimo"

Basta meno di un'ora per superare i 160mila like, destinati ad aumentare notevolmente nel corso della giornata. Ancora più divertente leggere i commenti. Si va dal "sei una dea" a "unica al mondo", ma anche un ironico "siamo a Natale, non hai mai freddo?". Quando può l'argentina non dimentica di rispondere: cuoricini e smile a raffica.