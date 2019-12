Sanremo, al via la vendita dei biglietti: ecco quanto costa seguire il festival al teatro Ariston

Festival di Sanremo, annunciata la data della prevendita degli abbonamenti in vista della 70esima edizione della manifestazione canora più amata dagli italiani. Mercoledì 8 gennaio, dalle 9 alle 14, ci sarà la prevendita degli abbonamenti per assistere al festival, in programma al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio. Gli abbonamenti alle cinque serate condotte da Amadeus potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda compilabile online all’indirizzo su sanremo2020.aristonsanremo.com.

Il prezzo degli abbonamenti è di 672 euro per la galleria; 1.290 euro per la platea. I biglietti singoli di platea per le prime 4 serate costano 180 euro, mentre quelli per l’ultima serata 660 euro. I biglietti singoli della galleria per le prime quattro serate costeranno 100 euro, mentre quelli per l’ultima serata 320 euro.