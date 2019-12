Alessia Marcuzzi pazza per Brownie, cuccia personalizzata per il minuscolo cane

Alessia Marcuzzi è letteralmente impazzita per il suo Brownie, il barboncino toy che ormai da qualche tempo è entrato a far parte a pieno titolo della famiglia. La showgirl e presentatrice televisiva ha già pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto del cane che simpaticamente chiama "palla di pelo". L'ultima ritrae il piccolo cagnolino che riposa tranquillamente nella sua cuccia su misura, addirittura personalizzata, visto che riporta il suo nome. La bestiola guarda dolcemente l'autore dello scatto. La passione per i cani delle donne dello spettacolo è sempre più diffusa. Anche Diletta Leotta e Michelle Hunziker postano sempre più stesso nei profili le foto dei loro amici a quattro zampe.

