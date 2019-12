La porta dei sogni, Mara Venier su Rai 1. Alla soglia dei 70 sempre più signora della tv. Chi è, cosa ha fatto

In tv va in onda La porta dei sogni, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Esordio il 20 dicembre, in prima serata. Soltanto tre le puntate previste di una trasmissione che inizialmente Venier avrebbe preferito evitare. “Ma lo show era nelle mie corde – ha detto a Tv Sorrisi e canzoni – e ho accettato”. In ognuna delle tre puntate saranno raccontate sei storie diverse. In studio otto porte bianche da cui entreranno i protagonisti che illustreranno le loro vicende, poi percorreranno una lunga scalinata e vivranno il loro sogno. Ovviamente non mancheranno gli ospiti vip. Nella prima puntata annunciate le presenze di Andrea Bocelli, Arisa e dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Mara Venier è il nome d’arte di Mara Povoleri, veneziana è nata il 20 ottobre 1950 e quindi nel 2020 compirà 70 anni. Conduttrice televisiva, attrice, stilista e opinionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta, ma il successo è arrivato negli anni Novanta grazie a Domenica In di cui è stata padrona di casa per dieci anni. Ha condotto anche La vita in diretta prima con Lamberto Sposini poi con Marco Liorni. Ma la lista dei programmi televisivi di cui è stata protagonista è interminabile, sia nelle reti Rai che in quelle Mediaset. Venier ha partecipato anche a numerose fiction e a oltre venti film, lavorando con registi come Ugo Tognazzi, Gabriele Salvatores, Nanni Loy, Neri Parenti ed altri. Nel 2018 il ritorno in Rai con la nuova conduzione di Domenica In. Nella sua lunga esperienza professionale c’è stata anche una possibile parentesi politica, la candidatura a sindaco di Venezia, ma in quell’occasione rifiutò l’offerta di Silvio Berlusconi.

Nella vita privata è stata sposata con Francesco Ferraccini, da cui ha avuto Elisabetta che l’ha resa nonna. Ha inoltre un figlio con l’attore Pier Paolo Capponi. Dal 1984 all’87 è stata sposata a Jerry Calà, poi una lunga relazione con Renzo Arbore, terminata nel 1997. Dal 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.