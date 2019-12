Ultima puntata dell'anno, questa sera alle 21.20 su Rete 4, con Quarto Grado, il programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi. Al centro della trasmissione il caso di Luca Sacchi e l'omicidio di Yara Gambirasio. Per la morte del giovane di 24 anni, avvenuta con un colpo alla testa lo scorso 23 ottobre davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma, sono in carcere Valerio Del Grosso, con Paolo Pirino e Marcello De Propris, ma le indagini si concentrano sempre più sul ruolo di Anastasiya, la fidanzata di Luca.

Sulla morte della piccola Yara, invece, Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne ha nominato nuovi legali, ma il muratore di Mapello non ci sta e ha inviato la diffida ad avvocati e consulenti. Il tutto lascia intravedere una crepa tra marito e moglie con Bossetti che ha inviato una lettera alla trasmissione Mediaset.