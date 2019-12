Sanremo Giovani 2019, tra i vincitori anche un musicista umbro

Ci sarà anche un po' di Umbria a febbraio, sul palco del teatro Ariston, in occasione del 70esimo Festival di Sanremo. Gli Eugenio in Via Di Gioia, una delle cinque nuove proposte che si esibiranno dopo la vittoria di Sanremo Giovani 2019 con Tsunami (guarda il video), sono un gruppo composto da quattro giovanissimi ragazzi: Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia (da cui il nome del gruppo) e Lorenzo Federici. Proprio lui è stato l'ultimo entrato nel gruppo: nato nel 1987, "vive a Terni la propria pubertà, imparando a suonare buona musica. Si trasferisce ormai adulto a Torino, per prendere in mano il basso acustico e integrarsi perfettamente nel motore della band", come recita la breve nota biografica presente sul sito del gruppo. Con lui, che suona il basso e che ha dato il nome al primo disco del gruppo nel 2014, quindi, ci sarà anche un po' di Umbria sul palco dell'Ariston.