MasterChef 9, il primo concorrente Paolo ha la risata sclerotica

MasterChef 9 è iniziato da poche decine di minuti e c'è già un concorrente che non solo cucina, ma contagia i tre giudici con quella che lui stesso definisce "risata sclerotica". Paolo viene da Asolo, in provincia di Treviso, e di professione è un designer. Oltre a ridere, forse per esorcizzare la tensione, come confessa a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, propone un piatto chiamato "Quando il coniglio incontra la capra", che lo fa restare ancora in gara. Non avendo ottenuto tre sì, i giudici gli danno il grembiule grigio, che lo costringerà a una sorta di esame di riparazione con una prova successiva.