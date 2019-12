Non solo cucina, MasterChef 9 lancia anche un nuovo ballo: la MasterChe Dance

La nona edizione di MasterChef 9, in onda da giovedì 19 dicembre alle 21,15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, porterà alla ribalta come sempre cuochi amatoriali con la passione della cucina e con la voglia di cambiare vita. Ma non solo. A lasciarlo intendere sono in prima persona i tre giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - pronti a regalare anche qualche momento di piacevole divertimento. L'inizio è niente male, come dimostra il post su facebook pubblicato poco prima dell'inizio della prima puntata del talent show. Bruno, Antonino e Giorgio diventano cantanti-ballerini per lanciare la MasterChef Dance, un tormentone destinato a creare non poco interesse.