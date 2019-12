"Icardi non andrà alla Juventus", parola di manager. Chi è Wanda Nara, la moglie e agente del bomber

Wanda Nara grande protagonista della trasmissione La Repubblica delle donne, in onda il 18 dicembre su Rete 4 e condotta come sempre da Piero Chiambretti. La showgirl, modella, presentatrice e agente di calcio ha parlato tra le altre cose anche del trasferimento di Mauro Icardi (suo marito e suo cliente) dall'Inter al Paris Saint Germain: "Non so chi sia stato a cacciarlo dalla società nerazzurra - ha detto - ma è passato ad uno dei club più importanti del mondo. Alla fine è andata bene a tutti". Wanda Nara ha criticato anche lo scetticismo sull'impegno delle donne nel mondo del calcio: "Nel 2020 non si possono sentire certe cose. Spesso siamo sottovalutate ma è ora di cambiare".

E ancora: "Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano". Ha anche smentito il possibile passaggio di suo marito Mauro Icardi alla Juventus: "Il presente è a Parigi. Si trova benissimo e sta facendo gol pazzeschi. Mi interessa la sua felicità e al Psg è molto felice".

Ma chi è Wanda Nara? Argentina, nata il 10 dicembre 1986 (quindi 33 anni compiuti da poco), è agente di calcio, presentatrice televisiva, modella e showgirl. Dopo gli inizi in teatro e l'abbandono dello spettacolo King Corona di Jorge Corona a causa di presunti abusi da parte del comico e di sua moglie, nel 2007 ha firmato un contratto con Showmatch s' Patinando por un Sueño, e nel 2009, ha partecipato a El Musical de tus Sueños. Poi l'arrivo in Italia con l'allora marito, il calciatore Maxi Lopez. Nel nostro Paese la sua carriera televisiva è iniziata nel 2018 quando ha sostituito Melissa Satta a Tiki Taka, il talk show sportivo di Mediaset. Nel 2020 parteciperà al Grande Fratello Vip come opinionista insieme a Pupo.

Nella vita privata Wanda Nara è al secondo matrimonio. Prima di Mauro Icardi è stata sposata con Maxi Lopez dal 2008 al 2013. I due hanno avuto tre figli Valentino Gastón López Nara (2009), Constantino López Nara (2010) e Benedicto López Nara (2012). Nel 2013 è arrivato il divorzio dopo che i due si sono scambiati ripetute accuse di tradimento. Wanda Nara è tornata in Argentina dove ha poi iniziato il suo rapporto sentimentale con Icardi con cui si è di nuovo trasferita in Italia. Si sono sposati il 27 maggio 2014 e hanno due figli Francesca (2015) e Isabella (2016). Anche la sorella Zaira Nara è nel mondo dello spettacolo.