Festival di Sanremo, l'annuncio di Amadeus: "Scelti i 22 big". I nomi degli ospiti, niente Jovanotti

A grandi passi verso Sanremo. Siamo già una svolta perché è arrivato l'annuncio di Amadeus sulle scelte per il Festival e sono arrivati anche i nomi di alcuni ospiti.

"Ho scelto le 22 canzoni del Festival su circa 200 che erano arrivate. È stato un lavoro duro, ma sotto le 22 non sono voluto scendere: sono tutte bellissime", ha affermato Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani, nel corso della presentazione di Sanremo Giovani. I nomi dei big saranno resi noti il 6 gennaio nel corso della trasmissione dedicata alla Lotteria Italia, e saranno "tutti e 22 in trasmissione con me", ha confermato Amadeus. Sul palco dell’Ariston a febbraio saliranno anche otto nuove proposte, tra cui i cinque vincitori di Sanremo Giovani, in programma domani sera in diretta su Rai1.

Tema ospiti, non ci sarà Jovanotti. "Vi do un’anticipazione qui, non lo sanno neanche loro: i cinque giudici televisivi di Sanremo Giovani li porterò con me anche sul palco del Festival", ha affermato Amadeus I cinque giurati sono Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio.

Sul fatto che Jovanotti non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo, a sostenerlo, durante la puntata di questa mattina, mercoledì 18 dicembre, a ’VivaAsiago 10’,è stato Fiorello.