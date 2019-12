Vasco Rossi: "Cantare in piazza", in incognito intona un suo pezzo: show a Bologna in piazza Maggiore. Video

Straordinario Vasco Rossi. Toglie gli occhiali mentre cammina in incognito in una splendida Bologna pre Natalizia. Dice mentre canticchia: "Cantare in piazza". La piazza non è una qualsiasi, ma Piazza Maggiore.

Scrive Vasco: "Sto pensando a te/Mentre cammino/mentre parlo/mentre rido/mentre respiro...Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia ...mi ispirò la melodia (e il testo) di 'Sto pensando a te'.

(Video Instagram/Vasco Rossi)